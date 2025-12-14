Jimmy Gressier, campione del mondo, sperava di conquistare il suo terzo titolo internazionale della stagione agli Europei di Cross, ma è stato sorpreso dal trionfo spagnolo. Dopo aver dominato nelle mezze maratone e sui 10 km, il suo tentativo di vittoria si è concluso con una sconfitta in volata, lasciando spazio alla sorpresa e al successo degli avversari.

Jimmy Gressier si era presentato con tutti i favori del pronostico agli Europei di Cross e puntava a conquistare il terzo titolo internazionale in stagione su tre superfici diverse: dopo essersi imposto nella mezza maratona agli Europei su strada in primavera e dopo aver vinto i 10.000 metri ai Mondiali outdoor a settembre, il francese inseguiva il risultato a effetto anche sugli sterrati di Lagoa (Portogallo). Il transalpino ha cercato di imporre il suo ritmo, ma non è riuscito a scrollarsi di dosso lo spagnolo Thierry Ndikumwenayo. I due classe 1997 si sono così fronteggiati a viso aperto nel corso dell’ultimo giro, ma anche il leggero tratto in salita (uno dei pochi pezzi su erba e non su terra battuta di un circuito molto tortuoso, arzigogolato e ricco di curve) non ha fatto la differenza. Oasport.it

Gressier beffato agli Europei di Cross! Trionfo spagnolo, ko in volata per il Campione del Mondo - Jimmy Gressier si era presentato con tutti i favori del pronostico agli Europei di Cross e puntava a conquistare il terzo titolo internazionale in ... oasport.it