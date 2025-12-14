Gressier beffato agli Europei di Cross! Trionfo spagnolo ko in volata per il Campione del Mondo
Jimmy Gressier, campione del mondo, sperava di conquistare il suo terzo titolo internazionale della stagione agli Europei di Cross, ma è stato sorpreso dal trionfo spagnolo. Dopo aver dominato nelle mezze maratone e sui 10 km, il suo tentativo di vittoria si è concluso con una sconfitta in volata, lasciando spazio alla sorpresa e al successo degli avversari.
Jimmy Gressier si era presentato con tutti i favori del pronostico agli Europei di Cross e puntava a conquistare il terzo titolo internazionale in stagione su tre superfici diverse: dopo essersi imposto nella mezza maratona agli Europei su strada in primavera e dopo aver vinto i 10.000 metri ai Mondiali outdoor a settembre, il francese inseguiva il risultato a effetto anche sugli sterrati di Lagoa (Portogallo). Il transalpino ha cercato di imporre il suo ritmo, ma non è riuscito a scrollarsi di dosso lo spagnolo Thierry Ndikumwenayo. I due classe 1997 si sono così fronteggiati a viso aperto nel corso dell’ultimo giro, ma anche il leggero tratto in salita (uno dei pochi pezzi su erba e non su terra battuta di un circuito molto tortuoso, arzigogolato e ricco di curve) non ha fatto la differenza. Oasport.it
