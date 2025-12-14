Grasso ed Amendola | romanzi per la verità

Grasso e Amendola presentano due romanzi gialli atipici, uniti dalla tematica centrale della ricerca della verità. Inviati ad Altavilla Irpina, i due autori esplorano con originalità e intensità il genere, offrendo al lettore storie avvincenti e profonde riflessioni sulla natura della verità.

Inviato ad Altavilla Irpina Due romanzi gialli, atipici e accomunati da un unico fil rouge, la ricerca ostinata della verità.

