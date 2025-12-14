Grande successo per il Natale made in Calabria al Parlamento europeo

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Calabria ha conquistato il Parlamento europeo con un evento natalizio senza precedenti, segnando una tappa storica. Per la prima volta, una regione di uno Stato membro ha organizzato un concerto di Natale nella sede istituzionale di Bruxelles, suscitando emozione, partecipazione e meraviglia tra i presenti. Un momento di grande orgoglio e valorizzazione del territorio calabrese.

grande successo per il natale made in calabria al parlamento europeo

© Reggiotoday.it - Grande successo per il Natale made in Calabria al Parlamento europeo

Emozione, partecipazione e meraviglia per un evento suggestivo e unico nella storia: è la prima volta che una regione di uno Stato membro promuove un concerto natalizio nella sede del Parlamento europeo. Un primato tutto calabrese, perché il grande evento che ha affascinato e coinvolto numerosi. Reggiotoday.it

GRANDE SUCCESSO PER NATALE MODA DI MICHELE TRASPARENTE. OSPITE D'ONORE TONY FIGO DA MADE IN SUD

Video GRANDE SUCCESSO PER NATALE MODA DI MICHELE TRASPARENTE. OSPITE D'ONORE TONY FIGO DA MADE IN SUD