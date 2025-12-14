Grande Fratello Vip | il ritorno a marzo con Signorini
Alfonso Signorini tornerà a condurre il Grande Fratello Vip a partire dal 2 marzo, confermando il suo ruolo storico nel reality. La conferma ufficiale annuncia il ritorno del famoso conduttore, pronto a guidare la nuova edizione del celebre programma di intrattenimento, attesa dai fan per l'inizio della prossima stagione.
Alfonso Signorini dal 2 marzo tornerà alla conduzione del Grande Fratello vip: adesso è ufficiale. Ildifforme.it
Grande Fratello Vip confermato su Canale 5, quando inizia - Dopo le incertezze delle ultime settimane, oggi è arrivata voce che la nuova edizione del Grande Fratello Vip è confermata su Canale 5. novella2000.it
Grande Fratello Vip si farà? La risposta di Pier Silvio Berlusconi - A rivelarlo adesso è l’AD Mediaset Pier Silvio Berlusconi. novella2000.it
