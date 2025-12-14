Grande Fratello Vip fumata bianca per Alfonso Signorini | ecco la data della prima puntata

Annunciata la data di inizio del Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini confermato alla guida del reality. Dopo il flop della versione Nip, Mediaset punta su una nuova edizione strategica per rilanciare il format e riconquistare il pubblico, tornando in prima serata su Canale 5.

Nonostante il flop della versione Nip, Mediaset rilancia il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini tornerà in prima serata con una nuova edizione strategica per Canale 5. Come aveva lasciato chiaramente intendere Pier Silvio Berlusconi durante il recente incontro con la stampa, il Grande Fratello Vip ha ricevuto l'ennesima fumata bianca. Il flop della versione Nip, condotta da Simona Ventura, non è bastato a stravolgere i piani di Cologno Monzese. Il via libera definitivo di Mediaset: quando inizia il Grande Fratello Vip Il reality show di Alfonso Signorini, secondo quanto scritto da Giuseppe Candela su Dagospia, inizierà il 1° marzo 2026.

