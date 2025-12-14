Grande festa per il Circuito del Frignano

La serata di premiazioni di fine anno celebra il successo del Circuito del Frignano e del Gran Prix Modenese, riconoscendo le eccellenze del podismo modenese. Un momento di convivialità e riconoscimento per atleti, organizzatori e appassionati che hanno contribuito a rendere indimenticabile questa stagione.

Serata di premiazioni di fine anno per il podismo modenese, con la festa finale del Circuito del Frignano (che è anche campionato provinciale Uisp di corsa in montagna) e del Gran Prix Modenese. Ospite d‘eccezione è stato il mezzo fondista, campione italiano dei 10.000 su strada, Francesco Guerra, allenato a Rubiera da Stefano Baldini. Ha condotto la serata Daniele Menarini insieme a Emilio Mori e Maurizio Pivetti. C’è soddisfazione per l’andamento delle edizioni 2025 dei due tornei, che hanno registrato aumenti a due cifre dei partecipanti rispetto all’anno precedente. Il Circuito del Frignano quest’anno è stato vinto da Francesca Venturelli (pod. Ilrestodelcarlino.it Grande festa per il Circuito del Frignano - Soddisfazione per l’andamento delle edizioni dei due tornei ... msn.com

Abruzzo Gran Tour e Circuito di Avezzano, grande festa con Asi - RIPRODUZIONE RISERVATA 3 di 15 foto Abruzzo Gran Tour e Circuito di Avezzano, grande festa con Asi - ansa.it

PERUGIA - Domani, nella consueta location di Pian di Massiano, grande festa dello shopping natalizio con le nostre uniche ed inimitabili #boutiqueacieloaperto. Vi aspettiamo, dalle 8 alle 19, per respirare con noi la giusta atmosfera ? - facebook.com facebook

© Ilrestodelcarlino.it - Grande festa per il Circuito del Frignano

Fratellanza in grande spolvero alla Campestre di Pavullo

Video Fratellanza in grande spolvero alla Campestre di Pavullo Video Fratellanza in grande spolvero alla Campestre di Pavullo