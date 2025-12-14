Grande festa per il Circuito del Frignano
La serata di premiazioni di fine anno celebra il successo del Circuito del Frignano e del Gran Prix Modenese, riconoscendo le eccellenze del podismo modenese. Un momento di convivialità e riconoscimento per atleti, organizzatori e appassionati che hanno contribuito a rendere indimenticabile questa stagione.
Serata di premiazioni di fine anno per il podismo modenese, con la festa finale del Circuito del Frignano (che è anche campionato provinciale Uisp di corsa in montagna) e del Gran Prix Modenese. Ospite d‘eccezione è stato il mezzo fondista, campione italiano dei 10.000 su strada, Francesco Guerra, allenato a Rubiera da Stefano Baldini. Ha condotto la serata Daniele Menarini insieme a Emilio Mori e Maurizio Pivetti. C’è soddisfazione per l’andamento delle edizioni 2025 dei due tornei, che hanno registrato aumenti a due cifre dei partecipanti rispetto all’anno precedente. Il Circuito del Frignano quest’anno è stato vinto da Francesca Venturelli (pod. Ilrestodelcarlino.it
