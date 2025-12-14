Gomorra e Suburra a rischio sanzione? Fratelli d’Italia presenta un ddl contro chi esalta la mafia Roberto Saviano tuona | Censura mascherata da tutela morale

Fratelli d’Italia propone un ddl volto a contrastare l’apologia della criminalità organizzata, con particolare attenzione alla mafia. La proposta ha suscitato reazioni, tra cui quella di Roberto Saviano, che denuncia una possibile censura mascherata da tutela morale. L’iniziativa mira a intervenire sugli episodi che promuovono o esaltano il fenomeno mafioso sotto diverse forme.

Una legge per contrastare gli “episodi di vera e propria apologia della criminalità organizzata, in particolare di stampo mafioso”, che da anni si susseguono “sotto varie forme”. Come, ad esempio, “gli ‘inchini’ dinanzi alle residenze di personaggi legati alla malavita nel corso di processioni religiose” o “la costruzione di altarini e monumenti in memoria di persone legate alla malavita organizzata o mafiosa”. O, ancora, “serie televisive che mitizzano personaggi reali o immaginari delle varie associazioni criminali di stampo mafioso”. È sulla base di questi presupposti che la deputata di Fratelli d’Italia Maria Carolina Varchi ha presentato una proposta per introdurre una norma che prevede fino a tre anni di carcere e una multa da 10mila euro. Ilfattoquotidiano.it

