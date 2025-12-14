Golzadeh sentenza Stankovic deve dare di più

Nel match contro Golzadeh, Stankovic si distingue con una prestazione che richiede maggiore incisività. Golzadeh, seconda miglior marcatore con 25 punti, si conferma un elemento chiave, ma la squadra non riesce ancora a conquistare la prima vittoria stagionale. La sfida evidenzia le aree di miglioramento e l'importanza di una prestazione complessiva più convincente.

Golzadeh 6,5. Meno chiamato in causa rispetto ad altre gare in avvio, sale alla distanza e mette tanti palloni a terra, secondo marcatore del match con 25 punti all’attivo ma purtroppo non basta per portare via il primo successo stagionale. I suoi punti comunque li mette sempre a terra Falaschi 6. Gestione in avvio lineare, si appoggia molto in banda, la precisione sale decisamente nel secondo set dove spesso smarca i suoi. Nel terzo e quarto set patisce una ricezione che entra poco il rendimento e la precisione soprattutto scendono: nel quinto torna a gestire bene ma non basta. Tatarov 6,5. Primi due set strepitosi in ogni fondamentale, dal servizio all’attacco con una percentuale molto alta. Ilrestodelcarlino.it

