Jayden Schaper si impone all’Alfred Dunhill Championship al Royal Johannesburg Club, superando Norris e Pavan. La gara si conclude con uno spareggio decisivo, che premia l’abilità e la determinazione del golfista sudafricano, portandolo alla vittoria in una competizione combattuta e avvincente.

Finisce con la vittoria di Jayden Schaper alla prima buca di spareggio l’Alfred Dunhill Championship di scena al Royal Johannesburg Club. Accorciato su tre giri invece che su quattro, a seguito delle serie problematiche meteorologiche di ieri, il torneo si è chiuso con un duello tutto in casa tra Schaper e Shaun Norris, mister rimonta con un -8 odierno capace di spedirlo a -16. Eppure il classe 2001 di Benoni ce la fa perché, a fronte di un birdie alla prima (e unica) di spareggio di Norris, lui realizza un eagle che chiude la questione. Va rimarcato come il percorso sia diventato un par 70 perché la buca 6 è passata da par 5 a par 3. Oasport.it

Golf: Schaper batte Norris e conquista l’Alfred Dunhill Championship. Crolla Pavan - Finisce con la vittoria di Jayden Schaper alla prima buca di spareggio l'Alfred Dunhill Championship di scena al Royal Johannesburg Club. oasport.it