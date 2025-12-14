Gol Lautaro spallata a Marcandalli e al campionato | suo il raddoppio in Genoa Inter!

Lautaro Martinez sigla un gol decisivo nel match tra Genoa e Inter, rafforzando la sua posizione in classifica e influenzando il campionato. Con una rete di grande qualità, l’attaccante argentino dimostra ancora una volta il suo valore e la sua determinazione nel calcio di alto livello.

© Internews24.com - Gol Lautaro, spallata a Marcandalli e al campionato: suo il raddoppio in Genoa Inter! di Giuseppe Colicchia Che rete quella dell'attaccante argentino. Al 38? minuto, la legge del più forte si abbatte sul Marassi. L'Inter mette una seria ipoteca sul match e, virtualmente, sul primato in classifica grazie al suo leader indiscusso. Il raddoppio porta la firma d'autore di Lautaro Martinez. L'azione che porta al gol è un mix di straripante potenza fisica e tecnica cristallina: tutto nasce sulla corsia mancina, dove il "Toro" fa valere i gradi di capitano vincendo un duello rusticano spalla a spalla con il giovane difensore rossoblù Alessandro Marcandalli.