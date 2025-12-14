Gol Cabal in Bologna Juve | al colombiano bastano due minuti per sbloccare il match del Dall’Ara – FOTO

Nel match tra Bologna e Juventus, Gol Cabal ha aperto le marcature in soli due minuti, determinando subito il ritmo dell'incontro. La rapidità del colombiano ha impressionato, segnando un momento chiave al Dall’Ara. La partita si è subito animata, promettendo emozioni e un duello avvincente tra le due squadre.

© Juventusnews24.com - Gol Cabal in Bologna Juve: al colombiano bastano due minuti per sbloccare il match del Dall’Ara – FOTO Gol Cabal in Bologna Juve: al colombiano bastano due minuti per sbloccare il match del Dall’Ara. Così i bianconeri hanno trovato il vantaggio. La Juventus ha sbloccato il risultato sul campo del Bologna grazie a un gol del subentrato Juan Cabal. La rete, che ha portato la Vecchia Signora sullo 0-1, è arrivata al 65? del secondo tempo, due minuti dopo l’ingresso in campo del giocatore colombiano. Il gol è nato da un’efficace esecuzione di un calcio d’angolo. L’azione si è sviluppata con Conceicao che ha innescato il cross per Yildiz. Sul traversone, Cabal si è fatto trovare puntuale allo stacco, spizzando di testa il pallone che si è insaccato alle spalle del portiere Ravaglia. Juventusnews24.com Gol di Juan Cabal Oggi ??| Bologna vs Juventus 0-1 | Serie A 2025-26 Bologna-Juve diretta: gol di Cabal - Spalletti può sorpassare in classifica i rossoblù, Italiano invece può andare a - corrieredellosport.it

Bologna-Juventus 0-1 LIVE, la diretta della partita di Serie A: gol di Cabal, emiliani in 10 per il rosso a Heggem - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

#Bologna 0-1 #Juventus : Juan Cabal! #BolognaJuve #SerieA #BolognaJuventus #SerieAEnilive #Calcio x.com

La probabile formazione della Juventus per la sfida di questa sera contro il Bologna Ci sono ancora dei dubbi da sciogliere, come ad esempio se schierare dal 1' di Kostic e Openda, ma al momento sembrano questi gli uomini scelti da Spalletti. #Juven - facebook.com facebook