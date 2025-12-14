Gol Cabal in Bologna Juve | al colombiano bastano due minuti per sbloccare il match del Dall’Ara – FOTO

Nel match tra Bologna e Juventus, Gol Cabal ha aperto le marcature in soli due minuti, determinando subito il ritmo dell'incontro. La rapidità del colombiano ha impressionato, segnando un momento chiave al Dall’Ara. La partita si è subito animata, promettendo emozioni e un duello avvincente tra le due squadre.

Gol Cabal in Bologna Juve: al colombiano bastano due minuti per sbloccare il match del DallAra. Così i bianconeri hanno trovato il vantaggio. La  Juventus  ha sbloccato il risultato sul campo del  Bologna  grazie a un gol del subentrato  Juan Cabal. La rete, che ha portato la  Vecchia Signora  sullo  0-1, è arrivata al  65?  del secondo tempo, due minuti dopo l’ingresso in campo del giocatore colombiano. Il gol è nato da un’efficace esecuzione di un  calcio d’angolo. L’azione si è sviluppata con  Conceicao  che ha innescato il cross per  Yildiz. Sul traversone,  Cabal  si è fatto trovare puntuale allo stacco, spizzando di testa il pallone che si è insaccato alle spalle del portiere  Ravaglia. Juventusnews24.com

