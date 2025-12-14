Gol Bisseck il tedesco beffa Leali con una conclusione velenosa | Inter in vantaggio col Genoa!

L'Inter si trova in vantaggio contro il Genoa grazie a un gol di Gol Bisseck, che con una conclusione velenosa ha superato Leali. La rete del centrocampista tedesco ha permesso ai nerazzurri di prendere temporaneamente il comando della partita e di salire in testa alla classifica.

L'avvio di gara a Marassi non poteva essere più dolce per i nerazzurri. In una sfida che profuma già di svolta cruciale per le sorti del campionato, la squadra guidata da Cristian Chivu ha messo subito le cose in chiaro, sbloccando il risultato dopo appena sei giri di lancette. La posta in palio è altissima: sfruttando il mezzo passo falso del Milan contro il Sassuolo e la caduta del Napoli a Udine, una vittoria oggi proietterebbe la Beneamata in testa alla classifica in solitaria.

