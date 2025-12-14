Gol Biggi la rete contro il Verona U20 | azione corale bellissima della Juve Primavera di Padoin e la zampata vincente – VIDEO

La Juventus Primavera di Padoin mette in mostra una splendida azione corale che porta al gol di Biggi contro il Verona U20. Un momento di grande entusiasmo e coordinazione, culminato con una conclusione vincente. Ecco il VIDEO che immortala questa bella fase di gioco dei giovani bianconeri.

Gol Biggi, l’ottima azione corale porta al vantaggio firmato dai bianconeri. Il gran gol di Ruben Akale fissa il risultato sul pareggio. La Juve Primavera guidata in panchina da Simone Padoin, ha affrontato il Verona U20 in una partita che ha visto i giovani bianconeri esprimere tratti di buon gioco, non sufficienti però a conquistare l’intera posta in palio. Il momento clou per la Juventus è arrivato grazie a un’azione orchestrata e ben sviluppata: un’ottima manovra corale che ha portato al tiro Silvano Biggi, il quale ha chiuso l’azione con successo, portando i bianconeri in vantaggio. Il gol sembrava incanalare l’incontro sui binari giusti per la formazione di Padoin. Juventusnews24.com

Haaland come CR7: gol in 12 partite consecutive. Oggi Mbappé può eguagliarlo - Erling Haaland come Ronaldo: con il gol contro il Villarreal, il norvegese ha trovato la rete per 12 partite consecutive Erling Haaland non si ferma più. gianlucadimarzio.com

Atalanta, Lookman torna al gol dopo 5 mesi: suo l’1-1 contro il Milan - Dopo un’estate più che movimentata, il nigeriano – reintegrato in rosa a metà settembre – ci ha messo un po’ a ingranare ma finalmente per i tifosi ... gianlucadimarzio.com

Aggiornamento meteo con il BOLLETTINO DI VIGILANZA PER LA REGIONE LIGURIA emesso oggi dal Centro Funzionale Meteo Idrologico Arpal. ? Minima della notte -0.5 a Murialdo; la rete Omirl segnala alle 10:26 come valore più elevato fin qui registr - facebook.com facebook