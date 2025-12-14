Gol annullato a David in Bologna Juve | la dinamica dell’azione e perché la rete non è stata reputata regolare

Durante la partita tra Bologna e Juventus, il gol di David è stato annullato. In questo articolo si analizza la dinamica dell’azione e le motivazioni che hanno portato alla non validità della rete del giocatore canadese, evidenziando i dettagli chiave che hanno determinato questa decisione arbitrale.

Gol annullato a David in Bologna Juve: la dinamica dell'azione e perché la rete del canadese non è stata reputata regolare. Al 36? del primo tempo di Bologna-Juventus, il Dall'Ara ha trattenuto il respiro per un'azione che sembrava aver sbloccato il risultato a favore dei bianconeri, ma che è stata vanificata da un fischio arbitrale. La Juventus aveva trovato la rete del vantaggio grazie a Jonathan David, ma il gioco è stato interrotto per fuorigioco. L'azione si è sviluppata con grande rapidità e imprevedibilità. Tutto è partito da una spizzata di testa di Jonathan David, che ha lanciato l'inserimento da dietro di Weston McKennie.

C'è un tocco di mano! Per l'arbitro è fallo in attacco