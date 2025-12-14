Goggia ha feeling con St Moritz terza nel SuperG | secondo bronzo in due giorni
Sofia Goggia si conferma protagonista a St. Moritz, ottenendo il suo secondo podio in due giorni con un terzo posto nel SuperG. L’azzurra mostra grande forma nella prima gara olimpica di Coppa del Mondo, consolidando il suo feeling con la pista svizzera e rinforzando le speranze di medaglia nella stagione olimpica.
Sofia Goggia è terza nel primo supergigante della stagione olimpica di Coppa del mondo. A Sankt Moritz in Svizzera, l’azzurra centra il suo secondo podio stagionale dopo quello del giorno prima in discesa. La più veloce sulla pista 'Corviglia' è stata la 24enne neozelandese Alice Robinson (1'14"84) alla sua settima vittoria in carriera, la terza in questa stagione e la prima in superG. Seconda. Feedpress.me
