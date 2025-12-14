Gli studenti illuminano le Natività dei presepisti

Le Natività dei presepisti rappresentano un affascinante viaggio tra tradizione e arte, rievocando scene suggestive in ambientazioni che spaziano dai cortili lombardi alle suggestive montagne e paesaggi della Galilea. Gli studenti, con cura e passione, contribuiscono a valorizzare queste creazioni, rendendo ogni presepe un autentico capolavoro di dettagli e creatività.

I vecchi cortili lombardi, angoli di montagna e i paesaggi tipici della Galilea sono riprodotti con dovizia di particolari per accogliere la Natività. Uno a fianco all’altro, esposti nella secentesca chiesa di Santa Maria della Neve di via Battisti, conducono i visitatori alla contemplazione del momento della nascita di Gesù che da sempre emoziona grandi e piccini. Uno dei presepi è ambientato proprio a Bareggio, con la chiesetta, le case e la strada a fare da contorno. Dalla porta aperta esce una luce che vuole rappresentate la stessa cometa di Betlemme che richiamò i pastori alla capanna della Natività. Ilgiorno.it Gli studenti illuminano le Natività dei presepisti - I vecchi cortili lombardi, angoli di montagna e i paesaggi tipici della Galilea sono riprodotti con dovizia di ... ilgiorno.it

Enaip Acqui Terme. Kelly Clarkson · Underneath the Tree. Anche quest’anno i nostri studenti hanno realizzato gli addobbi di Natale della scuola, compresi i due alberi che illuminano i nostri piani. Un momento speciale di creatività, condivisione e spirito festiv - facebook.com facebook

? A #Venezia si accende il Natale con “Murano illumina il Mondo”! ? In Piazza San Marco l’accensione dell’albero e dei dodici lampadari che per l’occasione illuminano le volte delle Procuratie Vecchie! ? Tra questi il capolavoro realizzato dagli studenti x.com

