gli sportivi ricordano beppe viola

L’edizione 2025 della Penna Viola celebra la memoria di Beppe Viola, figura iconica del giornalismo sportivo. Organizzato dalla Pgs Auxilium Sondrio, il concorso letterario e grafico coinvolge studenti di tutte le età, con ospiti d’onore come Mattia Mosconi e Ninna Quario, che rendono omaggio al ricordo del giornalista scomparso nel 2021.

Mattia Mosconi e Ninna Quario ospiti d’onore dell’edizione 2025 della Penna Viola, concorso letterario e grafico ideato dalla Pgs Auxilium Sondrio e riservato agli studenti di ogni età in memoria del compianto giornalista sportivo Beppe Viola (foto), scomparso nel 2021. Qn e Il Giorno patrocinano l’evento. Tre le categorie dei partecipanti (scuola primaria, media e scuole superiori) e tanti gli aderenti provenienti anche dalle "giovanili" della Pgs Auxilium, della Nuova Sondrio Calcio, Sondrio Rugby, NSS Ginnastica e Sportiva Basket Sondrio. Nell’anno olimpico, ai ragazzi della primaria e della secondaria di primo grado, è stato proposto di realizzare un’opera grafica dal titolo "Crea il tuo manifesto per le Olimpiadi 2026 ". Ilgiorno.it

