Gli spifferi interni che preoccupano Max e Igli Tare

Gli spifferi interni che preoccupano Max e Igli Tare rappresentano una questione di crescente interesse per l'Inter, mentre la squadra affronta la 14esima giornata di campionato. Dopo aver iniziato con una vittoria convincente contro il Como, i nerazzurri si preparano ad affrontare le sfide successive, mantenendo alta la concentrazione e l'attenzione sui problemi logistici e di ambiente.

L’Inter cominciava la 14esima di campionato nel migliore dei modi battendo a S.Siro la rivelazione Como 4-0. La squadra di Fabregas, supervalutando le proprie forze, cominciava la gara attaccando alto per mettere in difficoltà gli avversari e l’Inter reagiva ribaltando il gioco con contropiedi rapidissimi che andavano a segno per quattro volte. Tra l’altro Lautaro nell’occasione ritrovava l’istinto dell’attaccante di razza mettendo a segno una doppietta che lo faceva diventare capocannoniere con 7 gol. A metà settimana arrivava però a S.Siro il Liverpool per la Champions e gli inglesi gelavano gli entusiasmi di tutti vincendo, 1-0, con un rigore contestatissimo, chiamato dal Var dopo che l’arbitro non lo aveva concesso. Liberoquotidiano.it ?Chiudere fuori il freddo è più facile di quanto pensi. Con l’arrivo del freddo, gli spifferi che entrano dalle finestre si fanno sentire più che mai. Ma risolvere il problema dovrebbe essere semplice… proprio come chiudere una finestra. Con i nostri infissi in PV - facebook.com facebook © Liberoquotidiano.it - Gli spifferi interni che preoccupano Max e Igli Tare