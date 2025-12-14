Gli spifferi interni che preoccupano Max e Igli Tare

Gli spifferi interni che preoccupano Max e Igli Tare rappresentano una questione di crescente interesse per l'Inter, mentre la squadra affronta la 14esima giornata di campionato. Dopo aver iniziato con una vittoria convincente contro il Como, i nerazzurri si preparano ad affrontare le sfide successive, mantenendo alta la concentrazione e l'attenzione sui problemi logistici e di ambiente.

L’Inter cominciava la 14esima di campionato nel migliore dei modi battendo a S.Siro la rivelazione Como 4-0. La squadra di Fabregas, supervalutando le proprie forze, cominciava la gara attaccando alto per mettere in difficoltà gli avversari e l’Inter reagiva ribaltando il gioco con contropiedi rapidissimi che andavano a segno per quattro volte. Tra l’altro Lautaro nell’occasione ritrovava l’istinto dell’attaccante di razza mettendo a segno una doppietta che lo faceva diventare capocannoniere con 7 gol. A metà settimana arrivava però a S.Siro il Liverpool per la Champions e gli inglesi gelavano gli entusiasmi di tutti vincendo, 1-0, con un rigore contestatissimo, chiamato dal Var dopo che l’arbitro non lo aveva concesso. Liberoquotidiano.it

