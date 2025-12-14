Gli spari la fuga delle persone dalla spiaggia e i corpi stesi a terra | i video della strage a Bondi Beach

Due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla a Bondi Beach, causando numerose vittime. I video della tragedia mostrano la fuga delle persone e i corpi a terra, segnando una delle stragi più cruente nella celebre spiaggia di Sydney.

Due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla a Bondi Beach, nota spiaggia nella periferia orientale di Sydney, in Australia, provocando decine di morti. I video mostrano la fuga di centinaia di persone dal litorale, mentre in sottofondo si sentono gli spari. Successivamente, il filmato dei primi soccorsi, con le persone stese a terra. Video X L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it Gli spari e le persone in fuga da Bondi Beach, in Australia - Due uomini, secondo le prime informazioni, hanno aperto il fuoco mentre era in corso un festeggiamento ebraico. msn.com

Spari alle celebrazioni dell’Hanukkah in Australia, panico a Bondi Beach: i colpi esplosi sulla folla e la fuga – I video - Diverse persone sarebbero state colpite, mentre altre sono riuscite a trovare un riparo sotto la raffica di colpi L'articolo Spari alle celebrazioni dell’Hanukkah in Australia, panico a Bondi Beach: i ... msn.com

