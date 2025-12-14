Gli ospiti si presentano con soli 7 giocatori | la Nts Informatica scava tra se e Brescia 50 punti

In un incontro di basket, la Nts Informatica Basket Rimini ha dominato contro la Icaro Basket Brescia, presentatasi con soli sette giocatori. Nonostante le difficoltà derivanti dalle disabilità di alcuni ospiti, i padroni di casa hanno mostrato una prestazione completa, chiudendo con un punteggio di 87-37. La partita ha evidenziato le differenze di organico e strategia tra le due squadre.

La Nts Informatica Basket Rimini batte la Icaro Basket Brescia col punteggio 87-37. Gli ospiti si sono presentati con soli 7 giocatori i cui punteggi di disabilità possono creare problemi al coach sui quintetti, mentre i padroni di casa sono scesi in campo al completo con 11 giocatori. Per. Riminitoday.it

