Gli ospiti si presentano con soli 7 giocatori | la Nts Informatica scava tra se e Brescia 50 punti

In un incontro di basket, la Nts Informatica Basket Rimini ha dominato contro la Icaro Basket Brescia, presentatasi con soli sette giocatori. Nonostante le difficoltà derivanti dalle disabilità di alcuni ospiti, i padroni di casa hanno mostrato una prestazione completa, chiudendo con un punteggio di 87-37. La partita ha evidenziato le differenze di organico e strategia tra le due squadre.

© Riminitoday.it - Gli ospiti si presentano con soli 7 giocatori: la Nts Informatica scava tra se e Brescia 50 punti

