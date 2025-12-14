Nella West Bank, un nuovo episodio di violenza si è verificato nel villaggio di Ein al-Duyuk, dove un gruppo di coloni israeliani è tornato ad aggredire residenti locali. La notte ha portato feriti e case in fiamme, riproponendo la tensione e la minaccia che caratterizzano questa regione da tempo.

© Ilfattoquotidiano.it - Gli italiani pestati dai coloni israeliani: “Sono tornati, vogliono tutta la West Bank”. Feriti e case in fiamme

“Ieri notte i coloni sono tornati al villaggio di Ein al-Duyuk, erano sempre una decina, armati e bardati, come la notte in cui hanno attaccato noi. Solo che stavolta c’erano solo palestinesi, non c’erano internazionali e quindi è stato molto più brutale. Hanno distrutto le telecamere e gli schermi che avevamo installato, sono entrati in altre tre case del villaggio, non solo in quella in cui siamo stati attaccati noi. Ci sono stati 10 feriti di cui due gravi, ancora in ospedale, una è una donna. Il villaggio è terrorizzato, i padri non sanno come proteggere i figli, i bambini sono scioccati”, racconta Ruta, 32 anni, una volontaria campana appena tornata in Italia dalla Cisgiordania, sabato 13 dicembre, con un volo dalla Giordania. Ilfattoquotidiano.it

Netanyahu chiede la grazia a Herzog. Tre attivisti italiani feriti da coloni israeliani in Cisgiordania, Tajani: «Fatto gravissimo» - Un portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar afferma che Israele non dovrebbe poter ritardare il passaggio alla fase successiva del piano di cessate il fuoco sulla base del ... ilmessaggero.it

Non solo Gaza, volontari italiani pestati nel sonno dai coloni: in Cisgiordania si combatte un’altra guerra - Non solo Gaza, tre volontari italiani e un canadese pestati nel sonno dai coloni: cosa sta succedendo in Cisgiordania. greenme.it

VIALE VITTORIO VENETO, PESTATI DALLA GANG: 17ENNE PERDE I DENTI Attimi paura sabato sera in Viale Vittorio Veneto. Due 17enni sono stati violentemente aggrediti da un gruppo di coetanei. Frattura della mandibola e perdita di alcuni denti anteriori - facebook.com facebook