Gli italiani e l’eterno immaginario da commedia sexy anni ’70 A costo di mentire

Gli italiani vivono un paradosso: mentre sono più sani, longevi e soddisfatti, mentono sull’intimità e sulla propria vita sessuale. Un’immagine che si contrappone all’eterno immaginario da commedia sexy anni ’70, rivelando un aspetto nascosto e complesso della cultura italiana odierna.

C'è un paradosso buffo e rivelatore emerso dai dati del Censis: l'Italia, nel complesso, va meglio — più sana, più longeva, più sicura, più soddisfatta — ma mente sul sesso. Mente spudoratamente. Stando ai questionari, sembriamo un popolo in pieno boom erotico: vite sessuali frenetiche, appaganti, frequenti. Una vitalità da romanzo rosa. Poi guardi la realtà e scopri un'Italia che fa più scroll che sesso, più chat che incontri, più "vediamoci presto" che "ci vediamo adesso". È qui che la statistica inciampa nella psicologia: sul desiderio non siamo capaci di dire la verità, nemmeno sotto la protezione anonima di un sondaggio.

