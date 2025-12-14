Gli effetti dei dazi di Trump L’export negli Usa resiste Male Perugia Terni vola

L’introduzione dei dazi di Trump ha suscitato molte preoccupazioni tra le imprese italiane. Tuttavia, i primi effetti sull’export verso gli Stati Uniti sembrano essere meno drastici del previsto. Mentre Perugia registra cali, Terni mostra una crescita significativa, indicando una situazione articolata che richiede analisi approfondite per comprendere appieno l’impatto di queste misure commerciali.

Pur essendo prematuro trarre delle conclusioni definitive, l’implementazione dei dazi voluta dall’Amministrazione di Donald Trump sembra non aver frenato le nostre vendite all’estero verso gli Stati Uniti. Perugia e Terni, infatti, nel loro complesso nei primi 9 mesi di quest’anno hanno fatto registrare un legggero aumento dei prodotti esportati come accaduto in oltre la metà delle province italiane. L’ Umbria è però mostra due facce: le rilevazioni effettuate dalla Cgia di Mestre su dati Istat, dicono che la provincia di Perugia ha esportato in America nei primi 9 mesi mesi del 2024 prodotti per 498,3 milioni rispetto ai 474,9 dello stesso periodo di quest’anno con un decremento di 23,3 milioni pari al 4,7 per cento e al 60esimo posto nelle 107 province italiane. Lanazione.it

