gli artisti in gara hanno svelato anche qualche dettaglio sulle loro canzoni

A poco più di due mesi dall’inizio di Sanremo 2026, i 30 Big del festival hanno svelato i titoli delle canzoni che porteranno in gara sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio (dal 24 al 28). L’occasione – corredata da alcuni dettagli sul tema dei brani – è stata la finale di Sarà Sanrem o su Rai 1, dedicata alla selezione dei 4 posti disponibili per la categoria Nuove Proposte. Carlo Conti su Sanremo 2026: «Pochi big e tanti emergenti? La forza del Festival è mischiare» X Leggi anche › In attesa di Sanremo 2026. Da Patty Pravo a Levante, le cantanti destinate a regalare grandi look Sanremo 2026: i titoli delle canzoni dei 30 Big in gara. Iodonna.it

Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026

