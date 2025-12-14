Gli anticipi Brescello flop in casa La Virtus Correggio fa il blitz a Scandiano

Nella giornata di ieri si sono disputati quattro anticipi nel campionato reggiano, con risultati che hanno influenzato la classifica. La Virtus Correggio ha ottenuto una vittoria importante a Scandiano, mentre il Brescello/Piccardo ha subito una sconfitta in casa. Ecco un riepilogo degli incontri e dei risultati più significativi.

Quattro anticipi ieri per le reggiane. Partiamo dalla Serie A dei dilettanti: sconfitta casalinga per il BrescelloPiccardo (28 punti). Vince la FidentinaBorgo San Donnino (26) per 1-0 con un gol alla mezz’ora di Visconti. Dopo tre gare positive, torna alla sconfitta la squadra della Bassa, che chiude il 2025 con amarezza. Ripresa il 6 gennaio sempre in casa contro la Bobbiese. Colpaccio, nel girone B di Promozione, della Virtus Correggio (16) sul campo dello Sporting Scandiano (22): successo per 2-1 che mette fine alla striscia di otto partite consecutive senza successi. Una vittoria firmata da Zito e Filippo Davoli (foto), mentre i rossoblù hanno accorciato con Ferrari al 60’, ma senza poi trovare il pari. Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gli anticipi. Brescello, flop in casa. La Virtus Correggio fa il blitz a Scandiano