E’ una sorta di piccola storia dell’atletica a Siena la nuova pubblicazione di Andrea Friscelli, che prende il titolo di "Gli anni veloci" edito da Extempora. Un periodo circoscritto, gli anni sessanta, con una chiave di lettura intima e un po’ romantica, ma è soprattutto una fedele testimonianza di una generazione votata alla corsa, alla gloriosa competizione. Già il sottotitolo ci guida: "Storie, racconti, protagonisti di atletica giovanile a Siena negli anni sessanta" delinea gli intenti: e poi ci aiutano le parole di Patrizio Forci nell’introduzione: "Il volo di Andrea a cerchi concentrici focalizza l’obiettivo su quel pomeriggio della domenica 10 ottobre 1965 all’Acqua Acetosa a Roma, in quinta corsia. Lanazione.it

"Gli anni veloci" di Andrea Friscelli. Quando correre era un’avventura - E’ una sorta di piccola storia dell’atletica a Siena la nuova pubblicazione di Andrea Friscelli, che prende il titolo ... lanazione.it