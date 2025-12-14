Gli amici di Novaluna | Il Festival del Parco fu un atto di coraggio

Gli amici di Novaluna riflettono sul Festival del Parco come un gesto di grande coraggio, evidenziando l'importanza della donazione del Fondo Alfredo Viganò all’Archivio storico di Monza. Un gesto che racchiude emozioni profonde, testimonianza di un impegno civile condiviso e di un percorso fatto di idee e valori comuni.

Dietro la donazione del Fondo Alfredo Viganò all’Archivio storico di Monza c’è un’emozione che non si può catalogare né conservare in un faldone: quella di chi ha condiviso con lui un tratto di strada, di idee e di impegno civile. Cristina Sello, presidente dell’associazione Novaluna, parla di "gioia" e "gratitudine", ma soprattutto di un legame umano profondo con una figura che per lei e per l’associazione è stata un punto di riferimento. "Siamo stati onorati – racconta – di ricevere questo materiale dalla figlia di Alfredo, Lucia, che ringraziamo di cuore. Ancora più felici di donarlo al Comune di Monza, perché diventi patrimonio di tutti. Ilgiorno.it

