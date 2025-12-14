Gli Agnelli foto in bianco e nero La Juve ancora prima di tutto

Un’immagine in bianco e nero degli Agnelli apre un articolo che analizza la situazione attuale della Juventus, tra speranze e sfide. Tra battute sui social e smentite ufficiali, si esplora il contesto in cui la famiglia più influente del calcio italiano si trova, con un focus sulla città di Torino e il futuro del club.

Torino, 14 dicembre 2025 – "Fortuna che almeno la Juve. Ah no". Gira questa battuta sui social, già smentita con una mail certificata, insistente come tutte le smentite. Il gigante delle criptovalute Tether vuole acquistare l'intera quota di azioni Juventus di Exor. La holding della famiglia Agnelli replica che un legame secolare non si spezza nemmeno con il pensiero: "I nostri valori non sono in vendita". E però il più malizioso di tutti, passando da Facebook al bar, insiste: John Elkann aveva detto che nemmeno i suoi giornali erano in vendita, invece guarda un po'. E fin qui i gattini da tastiera, rapiti dalla certezza che il nipote dell'Avvocato – all'ultimo posto nella scala simpatia, là dove il nonno svettava in cima – voglia monetizzare e prendere il largo una volta per tutte.

