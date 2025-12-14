Giustizia e Passione torna al Manfroce per il progetto sociale Note di Speranza
Il cinema teatro Manfroce di Palmi ospiterà il 16 dicembre alle ore 20 la IV edizione di “Giustizia e Passione – Dentro ma anche fuori dall’aula,” uno spettacolo benefico organizzato dalla Camera minorile di Palmi Malala, nell’ambito del progetto sociale
Il 16 dicembre, alle ore 20, il cinema teatro Manfroce di Palmi accoglierà la IV edizione di “Giustizia e Passione – Dentro ma anche fuori dall’aula”, lo spettacolo benefico organizzato dalla Camera minorile di Palmi Malala, con il patrocinio del Comune di Palmi, della Città metropolitana di. Reggiotoday.it
“Giustizia e Passione” torna al Manfroce di Palmi dalla IV edizione nasce il progetto sociale “Note di Speranza”... - facebook.com facebook