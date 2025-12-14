Giuseppe Conte irritazione dal Pd per l' intervento ad Atreju | Fino a ieri

Durante l'assemblea nazionale del Pd, Elly Schlein ribadisce l'impegno all'unità, ignorando le recenti dichiarazioni di Giuseppe Conte a Atreju, che ha escluso alleanze politiche. La tensione tra le parti si fa sentire, mentre il leader del Movimento Cinque Stelle manifesta irritazione per le parole del segretario dem.

Elly Schlein tiene fede al mantra del 'testardamente unitari' e davanti all'assemblea nazionale Pd sorvola su Giuseppe Conte che ieri ad Atreuj ha detto che non c'è nessuna alleanza in campo. La segretaria si limita a fotografare la realtà: le alleanze in tutte le regioni, il pacchetto di emendamenti unitari alla manovra. " L'alleanza è nei fatti ", osserva Schlein. Ci pensano altri a ribattere al leader M5S. Lo fa Francesco Boccia, tra i luogotenenti di Schlein. E lo fa, anche se da un'altra angolazione, la minoranza riformista che chiede chiarezza nel rapporto con Conte e chiede implicitamente che a farla sia la segretaria Schlein. Liberoquotidiano.it

