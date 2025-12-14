Giugliano mercato settimanale di Via Pigna | anticipate le date di dicembre e gennaio per le festività natalizie

Il mercato settimanale di Via Pigna a Giugliano in Campania subirà variazioni nelle date di dicembre e gennaio a causa delle festività natalizie e di Capodanno. I commercianti hanno comunicato anticipatamente le modifiche, informando la cittadinanza per agevolare la pianificazione degli acquisti durante questo periodo speciale.

GIUGLIANO IN CAMPANIA – I commercianti del mercato settimanale informano la cittadinanza di Giugliano in Campania che, in occasione delle prossime festività natalizie e di Capodanno, il tradizionale mercato settimanale di Via Pigna subirà una modifica eccezionale delle date. Le edizioni che, come di consueto, cadrebbero nei giorni di festa, saranno anticipate per garantire la

Buona sera a tutti volevo informare che il mercato di Giugliano del giovedì del 25 dicembre sarà anticipato a lunedì 22dicembre buona serata a tutti da baby fantasy - facebook.com facebook

