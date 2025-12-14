Giubileo detenuti Papa Leone XIV | Confido in forme di amnistia e indulto
Durante la messa per il Giubileo dei detenuti, Papa Leone XIV ha rinnovato l’appello di Papa Francesco a considerare misure come amnistia o indulto, sottolineando l’importanza di recuperare la fiducia delle persone in sé stesse e nella società attraverso percorsi di recupero e reinserimento.
Papa Leone XIV, nella messa per il Giubileo dei detenuti, ha rilanciato l’appello di Papa Francesco a prevedere “forme di amnistia o di condono della pena” per aiutare le persone a recuperare fiducia in sé stesse e nella società. Il Pontefice ha ricordato che da ogni caduta ci si deve poter rialzare e ha espresso fiducia nel fatto che molti Paesi possano dare seguito a questo desiderio. Al centro dell’omelia di Prevost i problemi del sovraffollamento carcerario e l’impegno ancora insufficiente per garantire programmi educativi stabili e opportunità di lavoro. Papa Leone XIV ha ribadito che la volontà di Dio è che nessuno vada perduto e che tutti siano salvati. Lapresse.it
