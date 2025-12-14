Giubileo detenuti | papa Leone evoca la forza del perdono

Il Giubileo detenuti 2025 si avvia alla conclusione, segnando un momento di riflessione e speranza. Papa Leone, nel suo intervento, sottolinea l'importanza del perdono come strumento di redenzione e rinascita. Questo evento rappresenta un ponte tra il passato e il futuro della Chiesa, invitando a guardare oltre le difficoltà verso un cammino di misericordia.

Il Giubileo 2025 volge al termine e, in coincidenza di uno dei suoi ultimi appuntamenti, si chiude una sorta di cerchio tra il Pontefice che lo ha aperto e il suo successore che lo chiuderà. In occasione della Santa Messa in San Pietro per il Giubileo dei detenuti, papa Leone XIV ha ricordato le parole. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it Il Papa nel Giubileo dei detenuti: "Da ogni caduta ci si deve poter rialzare". E chiede l'amnistia - Lo dice papa Leone nella messa del Giubileo dei detenuti rilanciando alle "istituzioni" l'appello di Francesco nella ... rainews.it

Giubileo dei detenuti: “La giustizia è sempre un processo di riparazione e di riconciliazione” - “I miracoli sono affidati anche alla nostra compassione, alla saggezza e alla responsabilità` delle nostre comunità e delle nostre istituzioni”. msn.com

