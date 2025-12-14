Giubileo dei detenuti Papa Leone XIV | Confido in forme di amnistia e indulto

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del Giubileo dei detenuti, Papa Leone XIV ha espresso la sua speranza per nuove forme di amnistia e indulto, rivolgendo un pensiero speciale ai carcerati durante la messa dedicata all'evento. Un gesto di vicinanza e umanità che sottolinea l'importanza di promuovere giustizia e redenzione all’interno del sistema penitenziario.

Papa Leone XIV rivolge il proprio pensiero ai carcerati in occasione della messa dedicata al Giubileo dei detenuti. “Mentre si avvicina la chiusura dell’Anno giubilare, dobbiamo riconoscere che, nonostante l’impegno di molti, anche nel mondo carcerario c’è ancora tanto da fare”, ha detto Prevost durante l’omelia. “Papa Francesco auspicava, in particolare, che si potessero concedere, per l’Anno santo, anche ‘forme di amnistia o di condono della pena volte ad aiutare le persone a recuperare fiducia in sé stesse e nella società’, e ad offrire a tutti reali opportunità di reinserimento. Confido che in molti Paesi si dia seguito al suo desiderio”, ha aggiunto il Pontefice. Lapresse.it

giubileo detenuti papa leonePapa al Giubileo dei detenuti, "nessuno vada perduto, servono amnistie" - Lo dice papa Leone nella messa del Giubileo dei detenuti rilanciando alle "istituzioni" l'appello di Francesco nella ... lospiffero.com

giubileo detenuti papa leoneSanta Messa Rai 1 oggi, 14 dicembre 2025/ Diretta video streaming: Papa Leone XIV, il Giubileo dei Detenuti - Santa Messa Rai 1 oggi, 14 dicembre 2025: Papa Leone XIV officia dalla Basilica di San Pietro per il Giubileo dei Detenuti ... ilsussidiario.net

giubileo dei detenuti papa leone xiv confido in forme di amnistia e indulto

© Lapresse.it - Giubileo dei detenuti, Papa Leone XIV: “Confido in forme di amnistia e indulto”

Giubileo dei detenuti | Messa con Papa Leone XIV - Domenica 14 dicembre ore 10 in diretta su TV2000

Video Giubileo dei detenuti | Messa con Papa Leone XIV - Domenica 14 dicembre ore 10 in diretta su TV2000