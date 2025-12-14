Giubileo dei detenuti Leone XIV | servono amnistie

Durante il Giubileo dei detenuti, Papa Leone XIV ha sottolineato l'importanza di amnistie e clemenza, ricordando che ogni caduta può essere superata. Nell’omelia, ha rilanciato l’appello di Papa Francesco alle istituzioni affinché adottino misure di clemenza, auspicando un cambiamento globale verso una maggiore comprensione e recupero dei detenuti.

"Sono molti a non comprendere ancora che da ogni caduta ci si deve poter rialzare" Lo dice papa Leone nella messa del Giubileo dei detenuti rilanciando alle "istituzioni" l'appello di Francesco nella Bolla di indizione per "forme di amnistia o di condono della pena", "confido – ha detto – che in molti Paesi si dia. In tanti si sono riuniti vicino Roma per celebrare il giubileo dei detenuti in un momento difficile per le carceri, dove solo quest'anno sono morte 221 persone.

Giubileo dei detenuti | Messa con Papa Leone XIV - Domenica 14 dicembre ore 10 in diretta su TV2000

