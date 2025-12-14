Giubileo dei detenuti | l’appello di Papa Leone XIV per forme di amnistia e condono della pena

In occasione del Giubileo dei detenuti, Papa Leone XIV ha pronunciato un’omelia a San Pietro rivolta al mondo carcerario, sottolineando l’importanza di promuovere misure come amnistia e condono della pena. Le sue parole hanno acceso un dibattito sulle condizioni dei detenuti e sulla possibilità di riforme efficaci per un sistema penitenziario più giusto e umano.

L'omelia a San Pietro e il pensiero rivolto ai carcerati. In occasione della messa per il Giubileo dei detenuti, Papa Leone XIV ha dedicato parole intense e profonde al mondo carcerario, richiamando l'attenzione sulle sfide ancora aperte. Durante l'omelia nella Basilica di San Pietro, il Pontefice ha sottolineato come, nonostante l'impegno di molte persone, resti ancora molto lavoro da fare nelle realtà penitenziarie. Avvicinandosi la conclusione dell'Anno giubilare, Leone XIV ha invitato a una riflessione sincera: il carcere non può essere un luogo di sola punizione, ma deve diventare spazio di riscatto, speranza e rinnovamento umano. Dayitalianews.com Giubileo dei detenuti, Papa Leone XIV: "Confido in forme di amnistia e indulto" - Papa Leone XIV rivolge il proprio pensiero ai carcerati in occasione della messa dedicata al Giubileo dei detenuti. lapresse.it

Il Papa nel Giubileo dei detenuti, 'nessuno vada perduto,servono amnistie' - "Sono molti a non comprendere ancora che da ogni caduta ci si deve poter rialzare". lagazzettadelmezzogiorno.it

In tanti si sono riuniti vicino Roma per celebrare il giubileo dei detenuti in un momento difficile per le carceri, dove solo quest'anno sono morte 221 persone. x.com

