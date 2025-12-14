Scopri le affascinanti gite di Natale nel Delta del Po, tra valli e canali, indossando sciarpa, berretto e guanti. Un’esperienza unica per gli amanti della natura, da vivere in barca anche nelle fredde giornate invernali. Un modo diverso per immergersi nel paesaggio selvaggio e suggestivo di questa meraviglia naturale durante le festività natalizie.

Ferrara, 14 dicembre 2025 – E’ l’altra vacanza, quella dei paladini della natura. Che non si perderebbero un’alba, attorno un freddo polare, l’afa che mozza il respiro. Che riempiono lo zaino di voglia d’avventura e panini e se ne vanno nel Delta. Navigazione lenta per carità. Ma l’avviso ai naviganti, affidato alle parole delle guide, è quello di calarsi il berretto di lana fino agli occhi. L’altra vacanza che non si ferma. E’ l’altra vacanza che non si ferma. Anche in questi giorni che ci portano all’atmosfera magica del Natale è possibile prenotare un’escursione a bordo della barca elettrica da sei posti che fa la spola nelle valli, le porte che si aprono sul mondo dei casoni. Ilrestodelcarlino.it

Gite di Natale nel Delta con sciarpa, berretto e guanti: in barca tra valli e canali - Guidi (Delta Po): “Nelle strutture reti da pesca e oggetti del passato, viaggio affascinante” ... ilrestodelcarlino.it