Giovani in difficoltà sui sentieri con il buio | uno recuperato con la barella

Nel tardo pomeriggio di sabato 13 dicembre 2025, i soccorritori sono intervenuti a Marsiglia, nel comune di Davagna, per un intervento di recupero di giovani in difficoltà sui sentieri al buio. L'operazione ha coinvolto l'uso della barella per garantire la sicurezza dei ragazzi e il loro rapido trasporto verso assistenza medica.

Soccorsi in azione nel tardo pomeriggio di sabato 13 dicembre 2025 a Marsiglia, nel comune di Davagna. Un gruppo di ragazzi, con il buio, si è trovato in difficoltà su un sentiero. All'arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e della Croce Rossa Davagna, uno dei giovani, di. Genovatoday.it Giovani in difficoltà sui sentieri con il buio: uno recuperato con la barella - Soccorsi in azione nel tardo pomeriggio di sabato 13 dicembre 2025 a Marsiglia, nel comune di Davagna. genovatoday.it

