Giornata del ringraziamento Errico FI | Impegno totale per gli agricoltori

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la 75esima edizione della Giornata del Ringraziamento, il consigliere regionale di Forza Italia, Errico, ha ribadito l’impegno totale a sostegno degli agricoltori, sottolineando la vicinanza concreta del settore agricolo alle istituzioni e alle politiche di settore.

giornata del ringraziamento errico fi impegno totale per gli agricoltori

© Fremondoweb.com - Giornata del ringraziamento, Errico (FI): “Impegno totale per gli agricoltori”

Comunicato Stampa Il consigliere regionale di Forza Italia ha partecipato alla 75esima edizione dell’evento Coldiretti ribadendo la vicinanza concreta al settore agricolo «Sul fronte dell’agricoltura lo abbiamo detto chiaramente già in campagna elettorale e intendo ribadirlo oggi: le sfide sono . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com

giornata ringraziamento errico fiGiornata del ringraziamento, Errico (FI): “Impegno totale a tutela degli agricoltori” - “Sul fronte dell’agricoltura lo abbiamo detto chiaramente già in campagna elettorale e intendo ribadirlo oggi: le sfide sono numerose”. ntr24.tv

giornata ringraziamento errico fiGiornata internazionale delle persone con disabilità, Errico (FI): “La Campania non resti indietro” - In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite per promuovere diritti, benessere e inclusione sociale, il consigliere regionale di Forz ... ntr24.tv