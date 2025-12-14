Giornata del ringraziamento Errico FI | Impegno totale a tutela degli agricoltori

In occasione della Giornata del Ringraziamento, Errico di Forza Italia sottolinea l’impegno totale a tutela degli agricoltori. Ricorda le sfide del settore, già evidenziate durante la campagna elettorale, e ribadisce l’importanza di sostenere il mondo agricolo per affrontare le difficoltà e promuovere lo sviluppo sostenibile.

Tempo di lettura: < 1 minuto «Sul fronte dell’agricoltura lo abbiamo detto chiaramente già in campagna elettorale e intendo ribadirlo oggi: le sfide sono numerose». Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, che questa mattina ha preso parte alla 75esima edizione della Giornata del Ringraziamento, promossa dalla Coldiretti, alla presenza delle istituzioni civili e religiose, dei vertici dell’organizzazione agricola e di centinaia di agricoltori. «La mia partecipazione a questa importante iniziativa – sottolinea Errico – vuole testimoniare, ancora una volta, la vicinanza concreta al mondo agricolo. Anteprima24.it

Giornata internazionale delle persone con disabilità, Errico (FI): “La Campania non resti indietro” - In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite per promuovere diritti, benessere e inclusione sociale, il consigliere regionale di Forz ... ntr24.tv