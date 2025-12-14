Giornale radio del pomeriggio domenica 14 dicembre

Il giornale radio del pomeriggio di domenica 14 dicembre presenta le principali notizie del giorno, offrendo un aggiornamento completo su eventi nazionali e internazionali. In questa edizione, si approfondiscono temi di attualità, politica, economia e cronaca, fornendo agli ascoltatori un quadro chiaro e sintetico delle vicende più rilevanti della giornata.

© Lapresse.it - Giornale radio del pomeriggio, domenica 14 dicembre