Giornale radio del mattino domenica 14 dicembre

Ecco il nostro aggiornamento mattutino di domenica 14 dicembre, con le principali notizie e gli eventi più importanti del giorno. Resta informato con il giornale radio di LaPresse, che ti offre un quadro completo e tempestivo su quanto accade nel Paese e nel mondo.

Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Il Giornale di Brescia, Radio Bresciasette e Teletutto, del gruppo Editoriale Bresciana, come ogni anno regalano a lettori e ascoltatori un nuovo brano natalizio: lo ha scritto e interpretato Matteo Faustini con l’Academy Gospel Ensemble - facebook.com facebook © Lapresse.it - Giornale radio del mattino, domenica 14 dicembre

24 Mattino - rassegna stampa

Video 24 Mattino - rassegna stampa Video 24 Mattino - rassegna stampa