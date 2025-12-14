Giorgio Armani Archivio Csac | in mostra a Parma oltre 100 opere originali

Una mostra a Parma celebra il talento di Giorgio Armani con oltre 100 opere originali, esposte presso l’Abbazia di Valserena. Il progetto, realizzato dall’Università di Parma e dal CSAC, Centro Studi e Archivio della Comunicazione, rende omaggio alla figura e alla creatività del celebre stilista, offrendo al pubblico un'opportunità unica di approfondimento sulla sua carriera e il suo patrimonio artistico.

Il genio e la creatività di Giorgio Armani in mostra a Parma, all’Abbazia di Valserena, in un tributo a tutto tondo firmato da Università di Parma e CSAC - Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Ateneo.L’esposizione s’intitola Giorgio Armani Archivio CSAC e raccoglie oltre cento opere. Parmatoday.it “Giorgio Armani Archivio Csac”: in mostra a Parma oltre 100 opere originali - Il genio e la creatività del grande stilista in bozzetti e altri materiali donati negli anni Ottanta al Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università ... parmatoday.it

La mostra su Giorgio Armani al Centro Studi e Archivio della Comunicazione - Sarà inaugurata sabato 13 dicembre alle 17 a Parma, all’Abbazia di Valserena, la mostra Giorgio Armani Archivio CSAC, tributo al genio e alla creatività di Giorgio Armani firmato da Università di ... parmatoday.it

29. La sezione MODA

