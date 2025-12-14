Giorgia ha dimostrato di avere superpoteri, passando da X Factor a esibirsi nei palazzetti senza timore. Al concerto di Milano con Blanco e Irama, ha emozionato il pubblico, lasciando intravedere un talento straordinario e sogni grandi. Sul palco, sospesa in aria, ha interpretato “L’Unica”, regalando un momento magico e indimenticabile.

E poi la vedi lassù, sopra un palco enorme, sospesa in aria in un ascensore, in mezzo a finestre aperte verso un mondo immaginario, che intona il successo di questa estate “L’Unica”. E lei è davvero unica nel panorama del mondo musicale italiano. Giorgia riesce a passare da X Factor al tour nei palazzetti in tutta Italia (sold out), con in mezzo la promozione dell’album “G”, senza battere ciglio. Forza della natura. “Succede che la vita ci dimostra che ci sono dei legami che danno un po’ un senso a tutto questo passare di qua. – ha detto Giorgia visibilmente commossa al suo pubblico -. E per questo, io veramente vi ringrazio perché poi non me lo aspettavo così. Ilfattoquotidiano.it

Giorgia ha i superpoteri: da X Factor ai palazzetti senza batter ciglio. Eravamo al concerto di Milano con Blanco e Irama in bilico tra (grande) talento e (bei) sogni - E poi la vedi lassù, sopra un palco enorme, sospesa in aria in un ascensore, in mezzo a finestre aperte verso un mondo immaginario, che intona il successo di questa estate “L’Unica”. ilfattoquotidiano.it

Tensione a X Factor fra Achille Lauro e Giorgia: cos’è successo - Al termine del secondo live del talent, il giudice ha sbottato contro la conduttrice prima di votare il concorrente da eliminare. lettera43.it

Musica: Giorgia è la Woman of the Year dei Billboard Women in Music https://www.gsradio.it/blog-detail/post/269666/musica:-giorgia-%C3%A8-la-woman-of-the-year-dei-billboard-women-in-music #gsradio #gsnews #globalshow #musica #concerti #album # - facebook.com facebook