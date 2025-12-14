Gioca all' Urbanistica Exploration cade dal tetto e muore un 19enne

Un giovane di 19 anni ha perso la vita ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, dopo essere caduto da un'altezza di circa cinque metri mentre giocava all'Urbanistica Exploration. L'incidente si è verificato in una fabbrica dismessa, suscitando sgomento e interrogativi sulla sicurezza di queste attività.

Un ragazzo di 19 anni è morto ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, dopo essere precipitato per cinque metri dal solaio di una fabbrica dismessa. È successo poco dopo l'una della notte. Il giovane è finito accidentalmente nel lucernaio dell'azienda. Si sono purtroppo rivelati inutili i soccorsi del 118. Sul posto anche i carabinieri. Con la vittima c'era anche un coetaneo rimasto incolume. Secondo quanto si apprende i due erano entrati nello stabilimento in via Amilcare Ponchielli per fare un'attività di 'Urban Exploration', una pratica che prevede l'esplorazione di edifici o più in generale manufatti e strutture spesso abbandonati.

