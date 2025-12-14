Gino Corrado il glorioso passato come stimolo per il futuro
Gino Corrado rappresenta un esempio di come il passato possa ispirare il futuro nel mondo dello sport. Presso il Ristorante Titino si è tenuta la 56ª edizione della “Giornata Nazionale dei Calciatori della F”, un evento dedicato alla celebrazione e alla riflessione sulle radici e le prospettive del calcio italiano.
Tempo di lettura: 3 minuti Presso il Ristorante Titino, la 56ª EDIZIONE “GIORNATA NAZIONALE DEI CALCIATORI DELLA F.C MIRGIA MERCOGLIANO”, dedicata al ricordo di GINO CORRADO – UN MAESTRO IN PARADISO. Il dibattito ha visto la partecipazione sentita di numerosi cittadini di Mercogliano, testimoni e protagonisti della “Grande Mirgia Calcio “, fondata da Gino Corrado, dal Prof. Elio Sateriale e da Geppino Speranza. Ad aprire i lavori è stato il Presidente Prof. Elio Sateriale, che ha ricordato con emozione la figura di Gino Corrado e ha ripercorso gli eventi salienti della storia dell’associazione calcistica, un vero e proprio “vivaio di campioni”. Anteprima24.it
Mirgia Mercogliano, dal ricordo di Gino Corrado alla centralità dello sport per i cittadini - E’ stato il Ristorante Titino ad accogliere la 56ª edizione della Giornata Nazionale dei Giocatori della Mirgia Mercogliano, dedicata al ricordo di Gino Corrado – Un maestro in Paradiso. corriereirpinia.it
56ª Giornata Nazionale dei Calciatori della F.C. Mirgia Mercogliano e commemorazione di Gino Corrado - Si è svolta oggi, presso il Ristorante Titino in Piazza Antonio Attanasio a Mercogliano, la 56ª Giornata Nazionale dei Calciatori della F. irpinianews.it
Mirgia Mercogliano, dal ricordo di Gino Corrado alla centralità dello sport per i cittadini https://corriereirpinia.it/mirgia-mercogliano-dal-ricordo-di-corrado-alla-centralita-dello-sport-per-i-cittadini/ - facebook.com facebook