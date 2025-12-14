Ginnastica aerobica Monte di Procida capitale della Serie A | in scena il Campionato Nazionale 2025 – Rivivi le emozioni su Sportface TV

Monte di Procida ospita il Campionato Nazionale di Ginnastica Aerobica 2025, un evento di grande rilievo per la Serie A. Al Pala Pippo Coppola si sfidano club provenienti da tutta Italia, tra atleti reduci dai Mondiali e giovani promesse, per aggiudicarsi lo scudetto di fine stagione. Rivivi le emozioni su Sportface TV.

Al Pala Pippo Coppola il grande evento di fine stagione: club da tutta Italia, atleti reduci dai Mondiali e giovani promesse per l’assegnazione dello scudetto 2025. Tutte le emozioni su Sportface TV. Nello splendido scenario di Monte di Procida è andato in scena il Campionato Nazionale di Serie A di Ginnastica Aerobica, appuntamento decisivo della stagione che ha messo a confronto i migliori club d’Italia per l’assegnazione dello scudetto 2025. Un weekend di grande ginnastica aerobica quello ospitato dal Pala Pippo Coppola, che ha accolto i Campionati Nazionali Serie A, Serie B, Squadra Allievie Gold e Serie D Silver 2025, ultima tappa del calendario federale. Sportface.it Ginnastica aerobica, domenica 14 dicembre in diretta su Sportface TV la Serie A da Monte di Procida - Domenica 14 dicembre il Pala Pippo Coppola ospita Serie A, B e Squadra Allievi/e Gold dei Campionati Nazionali di ginnastica aerobica ... sportface.it

Sport e Salute firma partnership con comune Monte di Procida - "Sport e Salute vuole invertire la tendenza sul numero dei praticanti in Italia e farli crescere. ansa.it

