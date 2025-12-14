Gigliola Cinquetti in concerto a Borgomanero
Gigliola Cinquetti torna in concerto a Borgomanero, in provincia di Novara, per celebrare un importante anniversario del suo debutto al Festival di Sanremo. La cantante, icona della musica italiana, riproporrà il suo repertorio, emozionando il pubblico con la sua voce inconfondibile e la sua lunga carriera artistica.
Gigliola Cinquetti in concerto in provincia di Novara. Una delle figure più iconiche della musica italiana torna a esibirsi in occasione dell'anniversario del suo debutto al festival di Sanremo.L'artista sarà in concerto venerdì 19 dicembre alle 21 al teatro Rosmini di Borgomanero
Gigliola Cinquetti dal vivo a Monza: «Mio padre chiese alla Vanoni di convincermi a smettere, ma lei gli disse: la lasci fare» - La cantante porta sul palco i successi di una vita, da «Non ho l'età» con cui a 16 anni vinse Sanremo a «Dio come ti amo» con cui rivinse in coppia con Modugno
Gigliola Cinquetti in concerto al Teatro Villoresi di Monza - Dopo oltre dieci anni di intensa attività televisiva, Gigliola Cinquetti torna finalmente alla musica dal vivo con una tournée teatrale
