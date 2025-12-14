giffoni sei casali alla procuratrice capo della procura rosa volpe il premio san martino

Il 13 dicembre 2025, a Giffoni Sei Casali, è stato consegnato il Premio San Martino alla Procuratrice Capo Rosa Volpe, originaria del paese e figura di rilievo nel panorama giudiziario italiano. La cerimonia si è svolta presso la Chiesa di San Martino Vescovo, riconoscendo il suo prestigioso percorso professionale e il ruolo pionieristico come prima donna a ricoprire questa posizione nella circoscrizione di Salerno.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato consegnato ieri, sabato 13 dicembre 2025, presso la Chiesa di San Martino Vescovo, il Premio San Martino alla Procuratrice Capo della Procura della Repubblica di Firenze, Rosa Volpe, originaria di Giffoni Sei Casali, già Procuratrice Generale a Salerno e prima donna a ricoprire tale incarico nella circoscrizione giudiziaria salernitana. A consegnare il prestigioso riconoscimento sarà il Sindaco di Giffoni Sei Casali, Francesco Munno. La dottoressa Rosa Volpe è conosciuta a livello nazionale per aver diretto e seguito alcune tra le più rilevanti e complesse inchieste giudiziarie degli ultimi decenni, tra cui: – il caso Elisa Claps; – l’omicidio di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore” di Pollica, vicenda di forte impatto sull’opinione pubblica; – importanti indagini su reti di medici responsabili di aborti illegali e su cartelli per l’assegnazione irregolare di appalti pubblici. Anteprima24.it

Giffoni Sei Casali rende omaggio alla procuratrice Rosa Volpe - È stato consegnato ieri, sabato 13 dicembre 2025, presso la Chiesa di San Martino Vescovo, il Premio San Martino alla procuratrice capo della Procura della Repubblica di Firenze, Rosa Volpe, ... msn.com

Hai salvato un nuovo articolo - I risultati definitivi per le elezioni regionali in Campania del 2025 nel Comune di Giffoni Sei Casali sono stati resi noti. corriere.it

Domani – ore 10:30 Stadio Giffoni Sei Casali – Salerno ? 15ª giornata del Campionato Promozione ASD Città di Gragnano – Centro Storico Salerno Si torna in campo per un nuovo e delicato appuntamento di campionato! I nostri gialloblù arrivano - facebook.com facebook