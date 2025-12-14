Gianella Fd’I | La solita sinistra che tradisce i territori

Gianella di Fratelli d’Italia critica la sinistra per aver trascurato i territori, commentando le recenti iniziative della Regione. Dopo l’annuncio dei primi hub urbani e di prossimità, è stato comunicato uno stanziamento di 14 milioni destinato al commercio entro il 2025, suscitando reazioni e riflessioni sul ruolo delle istituzioni nel sostegno allo sviluppo locale.

All’indomani della pubblicazione del riconoscimento dei primi hub urbani e hub di prossimità, il sito della Regione annunciava in pompa magna lo stanziamento, entro il 2025, dei primi 14 milioni a sostegno del commercio. Gli stessi 14 milioni di cui Marcella Zappaterra (Pd) parla nel video, dandoli come ’già stanziati’, ma di cui al 5 dicembre, non c’è traccia di pubblicazione del bando. Mesi fa, sollecitati da comuni ferraresi cui sono stati riconosciuti gli hub, che su quei fondi visto l’annuncio trionfale ed il successivo silenzio, ho presentato un’interrogazione, per avere risposte. Ad oggi, grazie ai tecnicismi che gli hanno consentito di ’fare melina’ pur di non rispondere, non ho ancora avuto le risposte che i sindaci dei nostri territori e di tutta la regione attendono, proprio per contrastare nei fatti la desertificazione commerciale che la Zappaterra, solo a parole, afferma di contrastare. Ilrestodelcarlino.it

Pochi giorni fa in Lombardia c'è stato l'ennesimo lancio di centinaia di palloncini gonfiati ad elio, con la solita letterina indirizzata a Babbo Natale. Nei prossimi giorni queste azioni si ripeteranno un pò ovunque e per giustificarle gli organizzatori si affideranno - facebook.com facebook